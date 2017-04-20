На Прикарпатті п’яний водій вчинив ДТП та поранив двох поліцейських. ВІДЕО

На Прикарпатті п’яний водій вчинив ДТП та поранив двох поліцейських. ВІДЕО

10:40 20.04.2017

О 02 год. 20 хв. до поліції надійшло повідомлення про те, що в кюветі на об'їздній автодорозі м.Коломия знаходиться автомобіль «Опель-Вектра».

За декілька хвилин на місце події виїхав екіпаж групи реагування працівників поліції Коломийського відділу. У кюветі поліцейські виявили легковик без номерних знаків і без водія, який покинув місце події.

Поліцейські розпочали документування ДТП при цьому вжили відповідних заходів безпеки для позначення місця оформлення ДТП.

Після чого викликали евакуатор для транспортування автівки на арештмайданчик.

Відтак, завантаживши автомобіль, патрульний інспектор знаходився на проїжджій частині дороги та стежив за безпекою дорожнього руху, інші два інспектори пішли у службовий автомобіль, який знаходився на обочині дороги, де продовжили оформлення матеріалів ДТП.

У цей час з напрямку Чернівців над’їхав легковий автомобіль, водій якого допустив наїзд на патрульний автомобіль.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди інспекторові, який перебував на передньому сидінні діагностували ЗЧМТ, СГМ, забій шийного відділу хребта, забій внутрішніх зв’язок обох гомілок, інший потерпілий правоохоронець одержав ЗЧМТ, СГМ, забій м'яких тканин голови, попереку, правої верхньої кінцівки.

В ході проведення перевірки встановлено, що 22-річний водій автомобіля «ВАЗ-2108», житель району, який допустив ряд порушень Правил дорожнього руху, що спричинило зіткнення зі службовим автомобілем поліції, керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що було встановлено в результаті проведення медосвідчення (1,5 проміле).

Інспекторів, які перебували при виконанні службових обов’язків, також освідчили згідно вимог законодавства – вони тверезі.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато досудове розслідування (ч.1 ст.286 ККУ). Призначено проведення відповідних експертиз. Службовий автомобіль одержав механічні пошкодження. Автомобілі, учасники ДТП, доставлені на майданчик тимчасового утримання Коломийського відділу поліції.

Крім того, водій транспортного засобу з Чернівців, який у цей час проїжджав попри місце події, надав правоохоронцям відеозапис із реєстратора, де зафіксовано момент зіткнення.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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