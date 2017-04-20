На Закарпатті контрабандні цигарки везли під виглядом диппошти. ВІДЕО
На Закарпатті контрабандні цигарки везли під виглядом диппошти. ВІДЕО
Спробу незаконного переправлення великої партії цигарок до ЄС попередила на Закарпатті Служба безпеки України спільно з митниками та прикордонниками.
На посту «Лужанка» під час спільного митного огляду мікроавтобуса з дипломатичними номерами консульства однієї із країн Азії правоохоронці виявили приблизно 10 тисяч пачок цигарок з акцизними марками.
Водій автотранспорту намагався перемістити тютюнові вироби під виглядом дипломатичної пошти та пред’явив дипломатичний паспорт.
Попередня вартість контрабанди – приблизно 200 тисяч гривень.
Тривають спільні перевірочні заходи.
За матеріалами прес-центру СБУ
Спробу незаконного переправлення великої партії цигарок до ЄС попередила на Закарпатті Служба безпеки України спільно з митниками та прикордонниками.
На посту «Лужанка» під час спільного митного огляду мікроавтобуса з дипломатичними номерами консульства однієї із країн Азії правоохоронці виявили приблизно 10 тисяч пачок цигарок з акцизними марками.
Водій автотранспорту намагався перемістити тютюнові вироби під виглядом дипломатичної пошти та пред’явив дипломатичний паспорт.
Попередня вартість контрабанди – приблизно 200 тисяч гривень.
Тривають спільні перевірочні заходи.
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