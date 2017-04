На Закарпатті контрабандні цигарки везли під виглядом диппошти. ВІДЕО

Спробу незаконного переправлення великої партії цигарок до ЄС попередила на Закарпатті Служба безпеки України спільно з митниками та прикордонниками.

На посту «Лужанка» під час спільного митного огляду мікроавтобуса з дипломатичними номерами консульства однієї із країн Азії правоохоронці виявили приблизно 10 тисяч пачок цигарок з акцизними марками.

Водій автотранспорту намагався перемістити тютюнові вироби під виглядом дипломатичної пошти та пред’явив дипломатичний паспорт.

Попередня вартість контрабанди – приблизно 200 тисяч гривень.

Тривають спільні перевірочні заходи.

За матеріалами прес-центру СБУ

