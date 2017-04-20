В Україну насувається нова сніжна негода. ВІДЕО

Небезпечна ситуація через негоду в Україні. Снігопади, сильний вітер та мінусова температура тепер дісталася і західних областей. У Карпатах небезпека сходження лавини. Дорога на Верецькому перевалі вже перетворилася на ковзанку. Тим часом, засніжило в Одесі та у Вінниці. А у деяких східних та південних регіонах знеструмленими залишаються близько 200 населених пунктів. Не обійшлося і без жертв. На Дніпропетровщині у місті Новомосковськ дерево впало на жінку. Від отриманих травм у лікарні вона померла. У Державній службі з надзвичайних ситуацій скликали оперативний штаб. Думають, як убезпечити людей.

Телеканал ЧП.INFO