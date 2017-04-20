П’ятеро столичних гімназистів після ігор із вогнегасником потрапили в лікарню. ВІДЕО

П’ятеро столичних гімназистів після ігор із вогнегасником потрапили в лікарню. ВІДЕО

20:45 20.04.2017

Надзвичайна подія трапилась у Київській гімназії номер 107 на Подолі. П’ятеро учнів потрапило до лікарні. А усе через дитячі пустощі. А саме через вогнегасник, повідомили в поліції.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
П’ятеро столичних гімназистів після ігор із вогнегасником потрапили в лікарню. ВІДЕО
П’ятеро столичних гімназистів після ігор із вогнегасником потрапили в лікарню. ВІДЕО
20.04.2017 | 20:45
В Україну насувається нова сніжна негода. ВІДЕО
В Україну насувається нова сніжна негода. ВІДЕО
20.04.2017 | 20:15
На Прикарпатті п’яний водій вчинив ДТП та поранив двох поліцейських. ВІДЕО
На Прикарпатті п’яний водій вчинив ДТП та поранив двох поліцейських. ВІДЕО
20.04.2017 | 10:40
В Києві мотоцикліст врізався в автомобіль. ВІДЕО
В Києві мотоцикліст врізався в автомобіль. ВІДЕО
20.04.2017 | 06:30
У Тернополі мати покинула дітей на голодну смерть у зачиненій квартирі. ВІДЕО
У Тернополі мати покинула дітей на голодну смерть у зачиненій квартирі. ВІДЕО
20.04.2017 | 06:10
В СБУ оприлюднили листування щодо запланованої РФ провокації в Одесі. ВІДЕО
В СБУ оприлюднили листування щодо запланованої РФ провокації в Одесі. ВІДЕО
19.04.2017 | 23:15
В Україні розпочато конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. ВІДЕО
В Україні розпочато конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. ВІДЕО
19.04.2017 | 22:45
На Тернопільщині третьокласник врятував від смерті двох дітей. ВІДЕО
На Тернопільщині третьокласник врятував від смерті двох дітей. ВІДЕО
19.04.2017 | 22:15
Правозахисники засуджують дії працівників прокуратури. ВІДЕО
Правозахисники засуджують дії працівників прокуратури. ВІДЕО
19.04.2017 | 21:45
Поліцейські б’ють людей, а керівництво не реагує. ВІДЕО
Поліцейські б’ють людей, а керівництво не реагує. ВІДЕО
19.04.2017 | 21:15
У Києві п’яний водій спровокував серйозну аварію. ВІДЕО
У Києві п’яний водій спровокував серйозну аварію. ВІДЕО
19.04.2017 | 20:45
Серед екіпажу затонулого судна в Керчі 9 українців. ВІДЕО
Серед екіпажу затонулого судна в Керчі 9 українців. ВІДЕО
19.04.2017 | 20:15
Негода в Україні забрала життя 7 людей. ВІДЕО
Негода в Україні забрала життя 7 людей. ВІДЕО
19.04.2017 | 19:45
У Дніпрі злодюжки ледь не поцупили кабель мережі урядового спецзв’язку. ВІДЕО
У Дніпрі злодюжки ледь не поцупили кабель мережі урядового спецзв’язку. ВІДЕО
19.04.2017 | 19:00
Одного з керівників Львівського аеропорту СБУ затримала на хабарі. ВІДЕО
Одного з керівників Львівського аеропорту СБУ затримала на хабарі. ВІДЕО
19.04.2017 | 14:31
Подробиці затримання банди, що грабувала валютників у Запоріжжі. ВІДЕО
Подробиці затримання банди, що грабувала валютників у Запоріжжі. ВІДЕО
19.04.2017 | 07:40

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.