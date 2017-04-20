П’ятеро столичних гімназистів після ігор із вогнегасником потрапили в лікарню. ВІДЕО
П’ятеро столичних гімназистів після ігор із вогнегасником потрапили в лікарню. ВІДЕО
Надзвичайна подія трапилась у Київській гімназії номер 107 на Подолі. П’ятеро учнів потрапило до лікарні. А усе через дитячі пустощі. А саме через вогнегасник, повідомили в поліції.
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