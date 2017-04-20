Підпали ромських поселень - правозахисники проти таких «зачисток». ВІДЕО
Підпали ромських поселень - правозахисники проти таких «зачисток». ВІДЕО
Омбудсман та десятки правозахисних, громадських організацій склали заяву щодо підпалів ромських поселень у Києві. Її вони адресують як столичному меру, так і міністру внутрішніх справ та генеральному прокурору. У заяві фахівці проводять аналогію із подібними «зачистками» у 2012 році перед чемпіонатом з футболу. Вигнати ромів, щоб вони не мозолили очі туристам – не вихід – переконані правозахисники.
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