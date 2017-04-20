Під Києвом, через водія, який заснув, сталася масова аварія. ВІДЕО
Під Києвом, через водія, який заснув, сталася масова аварія. ВІДЕО
Серйозна масова аварія сталася під Києвом на Новоірпінській трасі. Тут у підсумку в ДТП потрапили 5 машин. Два ДЕУ Ланоси , Ауді, Рено та ВАЗ.
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