Правозахисники: В Україні гостро стоїть проблема жорсткості в дитячому середовищі. ВІДЕО
Правозахисники: В Україні гостро стоїть проблема жорсткості в дитячому середовищі. ВІДЕО
Які асоціації зі словом дитинство і юність? – садок і школа, перше кохання, радість і безтурботність. Втім, часом з’являються нові асоціації і вони далеко не романтичні. Підліткова жорстокість. Мова не про безневинні дитячі суперечки і не про смикання дівчаток за косички. Зухвалість в деяких історіях лякає. Останнім часом кілька таких подій опинилися у людей на слуху.
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