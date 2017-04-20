Більше 100 тисяч переселенців карають за списками СБУ. ВІДЕО

Більше 100 тисяч переселенців карають за списками СБУ. ВІДЕО

22:45 20.04.2017

Переселенців карають за списками Служби безпеки України. Людей залишають без пенсій та інших соцвиплат. Так, вважають правозахисники, СБУ і Мінсоцполітки прагнуть провчити тих, хто відвідує окуповані території, однак продовжує отримувати українську пенсію. На перший погляд, мета благородна. Утім, правозахисники кажуть, від цього страждають тисячі справжніх переселенців. 

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