Більше 100 тисяч переселенців карають за списками СБУ. ВІДЕО

Переселенців карають за списками Служби безпеки України. Людей залишають без пенсій та інших соцвиплат. Так, вважають правозахисники, СБУ і Мінсоцполітки прагнуть провчити тих, хто відвідує окуповані території, однак продовжує отримувати українську пенсію. На перший погляд, мета благородна. Утім, правозахисники кажуть, від цього страждають тисячі справжніх переселенців.

Телеканал ЧП.INFO