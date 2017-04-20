Більше 100 тисяч переселенців карають за списками СБУ. ВІДЕО
Більше 100 тисяч переселенців карають за списками СБУ. ВІДЕО
Переселенців карають за списками Служби безпеки України. Людей залишають без пенсій та інших соцвиплат. Так, вважають правозахисники, СБУ і Мінсоцполітки прагнуть провчити тих, хто відвідує окуповані території, однак продовжує отримувати українську пенсію. На перший погляд, мета благородна. Утім, правозахисники кажуть, від цього страждають тисячі справжніх переселенців.
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