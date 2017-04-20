У Дніпрі одразу двоє суддів «погоріли» на хабарі. ВІДЕО
У Дніпрі одразу двоє суддів «погоріли» на хабарі. ВІДЕО
Стіл одного із держслужбовців заставлений іконами, аби Боженька беріг від лихого. В оточенні ликів святих стоїть тут, як то годиться, і статуетка Феміди. Її, навіть із пов'язкою на очах, завбачливо розвернули обличчям від себе. Отак, за спиною Феміди посадовці займалися улюбленою справою – рахували гроші.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
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