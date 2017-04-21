У Луцьку затриманий поліцейськими водій покликав на допомогу дружину. ВІДЕО

У Луцьку затриманий поліцейськими водій покликав на допомогу дружину. ВІДЕО

06:30 21.04.2017

Співробітника податкової затримали поліцейські у Луцьку. Їх викликали очевидці, які стали свідками того, як чоловік на Фольксвагені врізався у бордюр. Прибувши на місце правоохоронці одразу запідозрили, що чоловік ймовірно перебував за кермом напідпитку. Від тесту на драгері звісно відмовився. Не захотів і їхати в лікарню на експертизу. Тому поліцейські не мали іншого вибору, як скласти на нього протокол за водіння у нетверезому стані. Та чоловік не відступав і зателефонував дружині, аби та приїхала на допомогу. Жінка одразу примчала виручати чоловіка. Та тільки от вона теж нібито була п’яна.

І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…

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