На Закарпатті вщент згорів магазин. ВІДЕО

Закарпатська область, місто Свалява. Близько шостої години вечора на вулиці Головній зайнявся магазин взуття. Очевидці загорання одразу викликали рятувальників. Пожежні приїхали швидко, втім загасити вогонь було не просто. Врятувати магазин не вдалося. Він згорів ущент.

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