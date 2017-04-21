На Закарпатті вщент згорів магазин. ВІДЕО

На Закарпатті вщент згорів магазин. ВІДЕО

06:00 21.04.2017

Закарпатська область, місто Свалява. Близько шостої години вечора на вулиці Головній зайнявся магазин взуття. Очевидці загорання одразу викликали рятувальників. Пожежні приїхали швидко, втім загасити вогонь було не просто. Врятувати магазин не вдалося. Він згорів ущент.

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