У Дніпрі нелюд звіряче вбив продавчиню та підпалив кіоск. ВІДЕО

Чоловік прийшов погрітись до своєї знайомої, яка працювала у торгівельному кіоску. Розпивши з нею пляшку коньяку, він розбив жінці цеглиною голову, а потім намагався приховати сліди злочину.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного у жорстокому вбивстві. Повідомлення про насильницьку смерть жінки надійшло від наряду патрульної поліції.

До патрульних звернулась жінка, яка повідомила, що побачила дим в торгівельному кіоску по вул. Микола Руденка. Патрульні загасили пожежу в кіоску та виявили труп жінки.



Співробітники слідчо-оперативної групи Дніпровського відділу поліції виїхали на місце події, оглянули місце скоєння злочину та встановили, що жінка померла від ударів по голові. Голова жінки була майже роздроблена.

Завдяки проведеним оперативним заходам було встановлено, що до смерті потерпілої причетний 33-річний чоловік. Підозрюваний був затриманий поліцейськими. Ним виявися житель Дніпропетровської області, раніше судимий за крадіжку.



«Зловмисник зізнався у скоєному та розповів, що жінка, яку він вбив, була його знайомою. В той день він прийшов до неї погрітися та приніс з собою пляшку коньяку. Вони випили, після чого жінка запропонувала йому залишитись у неї в кіоску переночувати. Чоловік погодився, однак через деякий час вони почали сваритись. Чоловік дуже розлютився, взяв цеглину, яка знаходилась біля дверей кіоску, та кинув її в обличчя жінки. Від удару жінка впала, а нападник ще раз вдарив її цеглиною по голові, після чого забрав телефон своєї жертви та гроші з каси у сумі 150 грн. Потім з метою приховати злочин, взяв з вітрини кіоску ємність з бензином для запальничок, вилив її на непритомну жінку і підпалив. Далі він вийшов з кіоску та поїхав до свого батька. Телефон здав до ломбарду» – розповів т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Дніпровського відділу поліції майор поліції Іван Сокол.

Зловмисник показав поліцейським, де саме він сховав цеглину, якою була вбита жінка. Телефон правоохоронці вилучили в одному з ломбардів міста.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області