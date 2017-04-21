Під час пожежі у Львові бійці ДСНС врятували життя старенької. ВІДЕО
Під час пожежі у Львові бійці ДСНС врятували життя старенької. ВІДЕО
Напередодні, о 19:44, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 3-му поверсі 3-поверхового житлового будинку в м. Львові на вул. Пекарська, 3.
Помешкання було дуже захаращене побутовими речами, що спровокувало сильне задимлення. У квартирі на момент пожежі перебувала власниця, 1933 року народження. Рятувальники ліквідовували горіння в апаратах захисту органів дихання у складі двох ланок газодимозахисної служби.
Пожежу речей домашнього вжитку на площі 5 кв.м локалізували о 20:02 та ліквідували о 20:26. Врятовано власницю.
До ліквідації пожежі заучили 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Причина займання встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області
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