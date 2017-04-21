Майже шість годин діставали фуру з кювету рятувальники Рівненщини. ВІДЕО
Майже шість годин діставали фуру з кювету рятувальники Рівненщини. ВІДЕО
Напередодні, об 11:10, до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про перекиданная у к’ювет на трасі Київ-Чоп поблизу села Велика Омеляна Рівненського району вантажного автомобіля DAF з 30-ти тонним вантажем труб для буріння свердловин.
До місця пригоди негайно прибув оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Оглянувши перекинуту вантажівку, рятувальниками було прийнято рішення для підняття вантажівки застосувати 75-тонний автокран з пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області. Діяти потрібно було максимально обережно, адже цінний вантаж був надзвичайно крихкий і під дією найменшого удару міг пошкодитися. Рятувальна операція складалася з 3-х частин: перш за все потрібно було від’єднати машину, що лежала на боку від причепа, далі від’єднати контейнер з вантажем, а тоді обережно підняти сам вантаж.
Уся рятувальна операція зайняла майже шість годин часу. В ній приймало участь 15 чоловік особового складу рятувальників та три одиниці спецтехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій. Цінний вантаж пошкоджень не зазнав. Безпеку дорожнього руху на час проведення складної рятувальної операції забезпечували співробітники поліції.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області
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