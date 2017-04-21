У Дніпрі СБУ ліквідувала надпотужний російський конвертцентр. ВІДЕО

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ