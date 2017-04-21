Київська поліція розкрила резонансне вбивство керівника стоматклінік. ВІДЕО

Про це сьогодні під час брифінгу розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Вбивство трапилося влітку минулого року на Печерській площі: невідомі на мотоциклі під`їхали до позашляховика потерпілого та зробили кілька пострілів. У результаті пасажир іномарки - 48-річний підприємець - через кілька днів помер від отриманих поранень.

«Кримінальне провадження розпочали за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розглядали кілька версій вбивства, включаючи бізнесову діяльність потерпілого, особисте життя та конфлікт інтересів», - зазначив Андрій Крищенко.

На розкриття цього злочину було орієнтовано кращих працівників карного розшуку столиці, колег із Чернігівської області та полк поліції особливого призначення.

«28 березня затримали чотирьох учасників злочинної групи. Спецоперація відбувалася на території трьох областей - Київської, Житомирської та Чернігівської. А вчора у Києві затримали організатора вбивства», - повідомив керівник столчних правоохоронців.

У подальшому під час слідчих дій працівники поліції встановили роль кожного із учасників цього злочину. Спочатку організатор вбивства підшукав собі співучасників. Усі вони працювали у приватних охоронних фірмах, стрілок – колишній військовослужбовець.

«Загалом, підозрювані - це молоді люди, спортсмени. Після скоєння злочину правопорушники переховувалися від поліції, виїхавши за межі міста», - уточнив Андрій Крищенко.

Зловмисники також обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину на території Солом`янського району Києва, що стався у лютому 2016 року.

На цей час учасникам озброєного злочинного угрупування повідомлено про підозру та чотирьом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці без права внесення застави. Питання щодо арешту організатора буде розглядатися Печерським судом міста Києва.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві