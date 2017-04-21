Затриманому екс-депутату Мартиненку обрали міру запобіжного заходу. ВІДЕО
Затриманому екс-депутату Мартиненку обрали міру запобіжного заходу. ВІДЕО
21 квітня, о 15.00 в Солом’янському районному суді Києва колишньому народному депутату почали обирати міру запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.
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