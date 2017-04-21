Затриманому екс-депутату Мартиненку обрали міру запобіжного заходу. ВІДЕО

21 квітня, о 15.00 в Солом’янському районному суді Києва колишньому народному депутату почали обирати міру запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Телеканал ЧП.INFO