Поліцейські влаштували флешмоб, присвячений безпеці дорожнього руху. ВІДЕО
Поліцейські влаштували флешмоб, присвячений безпеці дорожнього руху. ВІДЕО
У Києві, в відбулася фінальна акція Всеукраїнського флешмобу. Поліцейські у такий неформальний спосіб привертають увагу людей до проблеми безпеки дорожнього руху. Адже за даними Міністерства внутрішніх справ – за останнє десятиріччя в ДТП загинуло майже 55 тисяч українців. Це переважно молоді люди.
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