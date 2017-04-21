Поліцейські влаштували флешмоб, присвячений безпеці дорожнього руху. ВІДЕО

У Києві, в відбулася фінальна акція Всеукраїнського флешмобу. Поліцейські у такий неформальний спосіб привертають увагу людей до проблеми безпеки дорожнього руху. Адже за даними Міністерства внутрішніх справ – за останнє десятиріччя в ДТП загинуло майже 55 тисяч українців. Це переважно молоді люди.