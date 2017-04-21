Аби заспокоїти водія поліцейські одягли на нього кайданки. ВІДЕО
Аби заспокоїти водія поліцейські одягли на нього кайданки. ВІДЕО
На проспекті Глушкова у Києві сталося зіткнення двох машин. Зіткнення двох іномарок. Шкода протаранила Ауді ззаду.
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