У Києві дві машини не поділили дорогу. ВІДЕО
У Києві дві машини не поділили дорогу. ВІДЕО
Все сталося вночі на бульварі Шевченка. Огорожу знесло, у міцубісі відлетів бампер.
І не лише це в огляді ДТП…
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