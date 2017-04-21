У Києві дві машини не поділили дорогу. ВІДЕО

Все сталося вночі на бульварі Шевченка. Огорожу знесло, у міцубісі відлетів бампер.

І не лише це в огляді ДТП…

У Львові патрульні ганялися за порушником

У Києві на вулиці Богатирській водій врізався у стовп

У Львові переслідували водія.

Телеканал ЧП.INFO