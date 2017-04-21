В Житомирі затримали банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО
В Житомирі затримали банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО
Хто входив до злочинного угрупування та в яких злочинах підозрюють його учасників дивіться в огляді надзвичайних подій. Також у випуску:
- В Донецькій області двоє чоловіків за металеві деталі до пічки ледь не вбили самотню жінку;
- В Дніпрі чоловік холоднокровно вбив свою знайому.
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