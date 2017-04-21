В Житомирі затримали банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО

Хто входив до злочинного угрупування та в яких злочинах підозрюють його учасників дивіться в огляді надзвичайних подій. Також у випуску:

- В Донецькій області двоє чоловіків за металеві деталі до пічки ледь не вбили самотню жінку;

- В Дніпрі чоловік холоднокровно вбив свою знайому.

Телеканал ЧП.INFO