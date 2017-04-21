Поліцейські затримали вбивць київського бізнесмена. ВІДЕО

Вбивці київського бізнесмена Івана Опанасюка постануть перед судом. Днями поліцейські затримали організатора злочину, а чотирьох виконавців відправили в СІЗО три тижні до цього. Сам злочин, нагадаємо, був скоєний у липні минулого року. А самі події розгорталися за наступним сценарієм. Печерською площею рухалась «Mitsubishi». Раптом до неї під’їхав мотоцикл. Двоє людей кілька разів вистрелили в іномарку і втекли. Підприємця, що сидів на пасажирському, серйозно поранили. Через чотири дні чоловік помер на лікарняному ліжку.

Телеканал ЧП.INFO