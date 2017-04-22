Приватні детективи шукатимуть зниклих людей та захищатимуть авторські права. ВІДЕО

Приватні детективи шукатимуть зниклих людей та захищатимуть авторські права. ВІДЕО

20:30 22.04.2017

Приватні детективи виходять з тіні. Посприяли цьому народні депутати, які прийняли відповідний закон. Документ тепер врегульовує всі види послуг, які зможуть надавати детективи, їхні права та обов’язки. Їм не можна, наприклад, збирати дані пов’язані з особистим життям, релігійними поглядами, чи політичною позицією особи без письмової згоди на це. Натомість детективи отримають право шукати зниклих родичів, допомагати клієнтам вивчати кредитну репутацію їхніх клієнтів, виявляти факти порушення прав інтелектуальної власності, а також вести відеоспостереження, якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей.

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