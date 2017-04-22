Прихований склад боєприпасів виявили працівники СБУ. ВІДЕО
Прихований склад боєприпасів виявили працівники СБУ. ВІДЕО
Сховище незаконної зброї приховали у підвалі гаража прямісінько в центрі Миколаєва. Стоять за цим два брати, правда, в Україні їх вже годі і шукати.
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