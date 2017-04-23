У Запоріжжі чоловік добровільно здав до поліції... 15 гранатометів. ВІДЕО

У Запоріжжі чоловік добровільно здав до поліції... 15 гранатометів. ВІДЕО

14:00 23.04.2017

Мешканець Запоріжжя звернувся до Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та повідомив, що мимоволі став власником арсеналу зброї. Як розповів громадянин, у лісосмузі на околиці міста він випадково знайшов схованку з гранатометами. Чоловік перевіз знахідку до власного гаражу. Втім, розуміючи всю відповідальність за незаконне зберігання зброї та небезпеку, яку несуть у собі потужні боєприпаси, зателефонував до поліції.

Слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП вилучили з гаражу п'ятнадцять протитанкових гранатометів різних модифікацій та два підствольних гранатомети до автомату Калашникова. Походження зброї встановить досудове розслідування.

Згідно чинному законодавству, громадянин, який добровільно здав арсенал правоохоронцям, звільняється від відповідальності. А ось особам, що зробили згадану схованку, відповідно санкції ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні триває місячник добровільної здачі зброї.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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