До інтернатів планують не брати дітей до трьох років. ВІДЕО

Мова про заборону на влаштування в інтернатні заклади дітей до трьох років за заявою батьків, крім випадків, коли необхідна паліативна допомога. У 92 відсотків дітей, які живуть в інтернатах, насправді є біологічні батьки, і тільки 8 відсотків – це сироти. Така тенденція, на думку глави Мінсоцполітики Андрія Реви, свідчить про соціальне сирітство в Україні. І є лише один спосіб зарадити цьому – перестати приймати дітей у подібні установи без необхідності.

Телеканал ЧП.INFO