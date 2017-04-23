До інтернатів планують не брати дітей до трьох років. ВІДЕО
До інтернатів планують не брати дітей до трьох років. ВІДЕО
Мова про заборону на влаштування в інтернатні заклади дітей до трьох років за заявою батьків, крім випадків, коли необхідна паліативна допомога. У 92 відсотків дітей, які живуть в інтернатах, насправді є біологічні батьки, і тільки 8 відсотків – це сироти. Така тенденція, на думку глави Мінсоцполітики Андрія Реви, свідчить про соціальне сирітство в Україні. І є лише один спосіб зарадити цьому – перестати приймати дітей у подібні установи без необхідності.
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