До інтернатів планують не брати дітей до трьох років. ВІДЕО

До інтернатів планують не брати дітей до трьох років. ВІДЕО

21:30 23.04.2017

Мова про заборону на влаштування в інтернатні заклади дітей до трьох років за заявою батьків, крім випадків, коли необхідна паліативна допомога. У 92 відсотків дітей, які живуть в інтернатах, насправді є біологічні батьки, і тільки 8 відсотків – це сироти. Така тенденція, на думку глави Мінсоцполітики Андрія Реви, свідчить про соціальне сирітство в Україні. І є лише один спосіб зарадити цьому – перестати приймати дітей у подібні установи без необхідності. 

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