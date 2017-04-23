У Києві працівники поліції охорони затримали квартирного крадія. ВІДЕО
У Києві працівники поліції охорони затримали квартирного крадія. ВІДЕО
Де людина почуває себе спокійно і найбезпечніше? Звісно ж, у власній домівці. Повертаючи ключ у замковій щілині, ми сподіваємося, що це нас захистить від втручання непроханих гостей чи зловмисників. Та чи завжди цього достатньо? До Управління поліції охорони у Києві надійшов сигнал – спрацювали датчики відкривання вхідних дверей та руху в одній з квартир Солом’янського району столиці. Минуло лише дві хвилини, а наряд групи швидкого реагування вже на місці виклику.
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