Диверсійну групу бойовиків "ДНР" викрила поліція Донеччини. ВІДЕО

Співробітники карного розшуку обласного управління та Бахмутського відділу поліції затримали двох бойовиків, які діяли під керівництвом «полковника збройних сил ДНР». За місцем мешкання одного з них, в селі Іванівське (Красне) Бахмутського району, вилучено схрон зброї та боєприпасів - 8 вогнеметів «Шмель» російського виробництва, 8 автоматів та 41 магазин до них, більше 3400 патронів та військову амуніцію.

Як розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області Артем Кисько, в ході оперативних заходів оперативники главку спільно з місцевими правоохоронцями викрили мешканців Бахмуту, 1984 та 1986 років народження, які входили у незаконні збройні формування «ДНР».

Встановлено, що з квітня по червень 2014 року вони під керівництвом мешканця Бахмуту, який нині є «начальником артилерії 1 армійського корпусу ДНР», скоювали на території Донеччини розбійні напади, викрадали людей та «віджимали» автомобілі.

За інформацією, «куратор» найманців з позивним «Отшельник» 1964 року народження має тісні зв’язки з вищим командуванням ЗС РФ.

Сьогодні за місцем мешкання одного з учасників НЗФ в селі Іванівське (Красне) поліцейські виявили великий арсенал нелегальної зброї.

Він був закопаний у дворі під господарчою будовою. Вилучено – 8 реактивних вогнеметів «Шмель» російського виробництва, 8 автоматів та 4 магазин до них, а також 2 ящики набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм – 3480 штук.

Крім того, в схроні знаходилися камуфляжні розгрузки, підсумки тощо. Усе було запаковане та готове до використання.

Зброю та боєприпаси вилучено та спрямовано на експертизу. Наразі із затриманими бойовиками працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття відразу кількох кримінальних проваджень відносно учасників НЗФ.

Ведеться подальша робота з документування членів злочинного угрупування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області