Одеська поліція повідомила подробиці вбивства жінки та підпалу її будинку. ВІДЕО

Одного із зловмисників затримали в м. Києві. Його спільницю, від якої чоловік намагався позбавитися, – на місці злочину. Під тиском неспростовних доказів обидва зловмисники зізналися у вчиненому та будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Повідомлення про те, що у приватному секторі Одеси палає будинок, надійшло до Хмельницького відділення поліції від оператора спецлінії «102». На місце події була негайно направлена слідчо-оперативна група.

Прибувши, поліцейські знайшли у напівзгорілій будівлі тіло 76-річної господарки із чисельними ножовими пораненнями шиї, тулуба та кінцівок. У будинку у стані сильного алкогольного сп’яніння також перебувала 32-річна мешканка Комінтернівського району, яку врятували від загибелі своєчасно прибулі для гасіння пожежі працівники ДСНС.

Зі свідчень сусідів було встановлено, що загибла за місцем мешкання продавала вино, тому у коло підозрюваних потрапили усі клієнти старенької. Не менш цінною для правоохоронців стала й інформація, що за кілька днів до трагедії жінка здала в оренду невідомому чоловіку одну з кімнат у своєму будинку. Проте більш детальної інформації про нового постояльця загиблої сусіди не знали.

Поліцейські розпочали оперативні заходи, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочину та особи правопорушників. Опитавши врятовану ДСНСниками громадянку, поліцейські встановили, що за дві доби до трагедії вона в одному з одеських скверів познайомилася з 30-річним чоловіком, який і запросив її до себе у гості. Жінка розповіла, що конфлікт стався після того, як господиня відмовила їм безкоштовно надати вино, яке мала для реалізації.

Як з’ясували поліцейські, обурений відмовою старенької постоялець схопив ножа і почав бити ним бабусі в спину. Після цього його гостя іншим ножем завдала кілька ударів у серце старенької жінки.

Вбивши власницю будинку, парочка ще добу у сусідній кімнаті продовжувала вживати алкоголь. Першим отямився квартирант. Зрозумівши, що накоїв, він викрав з будинку золоті прикраси та мобільні телефони вбитої, підпалив будинок із сплячою усередині спільницею і поїхав до знайомого. Того ж дня він продав викрадені речі й вирушив до столиці, де вже через тиждень був затриманий правоохоронцями та доставлений у Хмельницьке відділення поліції.

Остаточно мотив злочину обидва затримані не пам’ятають. За словами чоловіка, господарка оселі поплатилася життям за те, що не погодилась залишити у себе нову квартирантку. Його спільниця свідчить, що сварка сталася через те, що літня жінка відмовилась безкоштовно надати вино. Проте обидва зловмисники, бажаючи уникнути відповідальності за скоєний злочин, зазначають, що перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння та не усвідомлювали своїх дій.

На теперішній час кримінальному дуету повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У порядку ст. 208 КПК України зловмисників затримано. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області