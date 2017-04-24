З центрального вокзалу у Києві евакуювали людей. ВІДЕО

Замінований Центральний залізничний вокзал. Подзвонив та заявив невідомий близько двадцятої години. На місце події за декілька хвилин з’їхалися усі надзвичайні служби. Вхід у Центральний залізничний вокзал Києва вони огородили смугастою стрічкою, охоронці всіх людей вивели з приміщення та більше не пускали. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO