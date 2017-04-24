У Києві в ДТП постраждала жінка. ВІДЕО
У Києві в ДТП постраждала жінка. ВІДЕО
У автопригоду потрапили два легковика: «ВАЗ» та Шевроле. Керманич Вазу каже, в такій ситуації вперше, хоча за спиною має значний стаж водіння – за кермом вже 35 років.
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