Одних журналістів обстріляли, в інших – пожбурили цеглину. ВІДЕО
Одних журналістів обстріляли, в інших – пожбурили цеглину. ВІДЕО
Ситуація із безкарністю за злочини, скоєні проти журналістів, є просто кричущою. Осудження кривдника чи хоча б відсторонення його від займаної посади – для України лишається, швидше, неймовірним винятком, ніж звичайним правосуддям.
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