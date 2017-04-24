У Житомирі затримали серійних крадіїв-домушників. ВІДЕО
У Житомирі затримали серійних крадіїв-домушників. ВІДЕО
Востаннє вони винесли з будинку 17,5 тисяч доларів, 1000 євро і цінні речі. Під час їх затримання, правоохоронці зупинили автомобіль «Шевроле», де були водій-таксист і троє зловмисників. У машині правоохоронці знайшли долари, євро та одяг. Поки полісмени з’ясовували чиї гроші та речі, подзвонив їх власник, 61 річний чоловік. Йому, так би мовити, пощастило, бо ж крадіїв затримали до того, як він дізнався, що квартиру обчистили.
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