На Черкащині сімейна сварка закінчилась стріляниною. ВІДЕО

На Черкащині сімейна сварка закінчилась стріляниною. ВІДЕО

22:15 24.04.2017

У Черкаській області аби вирішити сімейний конфлікт довелося викликати правоохоронців та навіть співробітників роти особливого призначення. А все тому, що господар розпочав стрілянину. А щойно дізнався, що сусіди викликали поліцію, втік. Втім, уже скоро правоохоронці знайшли стрілка. Він пояснив, ним тоді керували емоції. 

Не тільки це……також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке.

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