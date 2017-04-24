На Черкащині сімейна сварка закінчилась стріляниною. ВІДЕО

У Черкаській області аби вирішити сімейний конфлікт довелося викликати правоохоронців та навіть співробітників роти особливого призначення. А все тому, що господар розпочав стрілянину. А щойно дізнався, що сусіди викликали поліцію, втік. Втім, уже скоро правоохоронці знайшли стрілка. Він пояснив, ним тоді керували емоції.

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Телеканал ЧП.INFO