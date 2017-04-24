Поліцейський зі Львова торгував кримінальними провадженнями. ВІДЕО

У Львові поліцейський своє управління таки, як то кажуть, підкачав. Стійкості до хабарів у нього виявилося катма.

І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:

На Закарпатті затримали одразу трьох хабародавців.

У Миколаєві за 1 500 доларів можна було уникнути… призову до армії.

Телеканал ЧП.INFO