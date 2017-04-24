Поліцейський зі Львова торгував кримінальними провадженнями. ВІДЕО
Поліцейський зі Львова торгував кримінальними провадженнями. ВІДЕО
У Львові поліцейський своє управління таки, як то кажуть, підкачав. Стійкості до хабарів у нього виявилося катма.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
На Закарпатті затримали одразу трьох хабародавців.
У Миколаєві за 1 500 доларів можна було уникнути… призову до армії.
|
24.04.2017 | 23:15
|
24.04.2017 | 22:45
|
24.04.2017 | 22:15
|
24.04.2017 | 21:45
|
24.04.2017 | 21:15
|
24.04.2017 | 20:45
|
24.04.2017 | 20:15
|
24.04.2017 | 19:45
|
24.04.2017 | 14:40
|
24.04.2017 | 06:00
|
23.04.2017 | 21:30
|
23.04.2017 | 20:30
|
23.04.2017 | 19:30
|
23.04.2017 | 14:00
|
22.04.2017 | 21:30
|
22.04.2017 | 20:30
-
- 1 з 750
- ››