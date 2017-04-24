Місія ОБСЄ не покине Донбас. ВІДЕО
Місія ОБСЄ не покине Донбас. ВІДЕО
Спостерігачі ОБСЄ продовжать працювати на Донбасі попри те, що загинув один з її представників, ще двоє – поранені.
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