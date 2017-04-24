«Справа Мартиненка». Нові подробиці. ВІДЕО

І не дивно, чому ця справа викликала неабиякий резонанс у суспільстві, адже мова йде про розкрадання коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». А це 17 мільйонів доларів. Корупційну схему детективи вже розібрали по деталях. На ній і постачальник, і посередник і споживач.

Телеканал ЧП.INFO