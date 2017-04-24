«Справа Мартиненка». Нові подробиці. ВІДЕО
«Справа Мартиненка». Нові подробиці. ВІДЕО
І не дивно, чому ця справа викликала неабиякий резонанс у суспільстві, адже мова йде про розкрадання коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». А це 17 мільйонів доларів. Корупційну схему детективи вже розібрали по деталях. На ній і постачальник, і посередник і споживач.
|
24.04.2017 | 23:15
|
24.04.2017 | 22:45
|
24.04.2017 | 22:15
|
24.04.2017 | 21:45
|
24.04.2017 | 21:15
|
24.04.2017 | 20:45
|
24.04.2017 | 20:15
|
24.04.2017 | 19:45
|
24.04.2017 | 14:40
|
24.04.2017 | 06:00
|
23.04.2017 | 21:30
|
23.04.2017 | 20:30
|
23.04.2017 | 19:30
|
23.04.2017 | 14:00
|
22.04.2017 | 21:30
|
22.04.2017 | 20:30
-
- 1 з 750
- ››