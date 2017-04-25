В Києві два пішоходи потрапили під машину. ВІДЕО

ДТП за участю пішоходів трапилась прямо у центрі столиці, на Хрещатику. Двоє чоловіків посеред ночі чомусь вирішили перебігати дорогу у невстановленому місці. Судячи із розбитого лобового скла легковика, один із пішоходів вилетів прямо на машину. Чоловіка госпіталізували із травмою голови та чисельними забоями. Ще один пішохід на момент приїзду швидкої продовжував сидіти на асфальті. Лікарям довелось накладати йому на ногу шину.

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Телеканал ЧП.INFO