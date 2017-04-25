У Києві затримали злодія в законі, який керував автокрадіями. ВІДЕО

У Києві затримали злодія в законі, який керував автокрадіями. ВІДЕО

06:34 25.04.2017

Уродженець Грузії перебував у Києві близько року. За цей час він організував кілька злочинних груп, які займалися викраденням автомобілів та крадіжками з машин.

Працівники карного розшуку Головного управління столичної поліції під час «ділової» зустрічі у ресторані в центрі міста затримали Джошуа Гела, який у кримінальному світі має прізвисько «Гела Тбіліський».

«51-річний громадянин Росії був коронований в 1996 році у Москві. У Київ приїхав у минулому році і створив кілька злочинних груп, організовував кримінальні «сходки», підтримував зв'язок із «товаришами», які живуть поза Законом. Також відомо, що «Гела Тбіліський» заохочував молодь долучатися до діяльності злочинних груп. Встановлено, що у Києві, Миколаєві та Херсоні «злодій у законі» «кришував» діяльність злочинних груп, які діяли за двома напрямками – крадіжки із автомобілів та заволодіння транспортними засобами», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

У минулому «Гела Тбіліський» неодноразово судимий за тяжкі злочини (розбої, правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків), тож добре знається на кримінальних традиціях і живе за «поняттями».

За сприяння правоохоронців чоловіку скорочено термін перебування в Україні. На цей час вирішується питання щодо видворення «Гели Тбіліського» до Російської Федерації з забороною в’їзду на три роки.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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