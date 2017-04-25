Тернопільська поліція прокоментувала масові сутички під міською радою. ВІДЕО

Тернопільська поліція прокоментувала масові сутички під міською радою. ВІДЕО

08:00 25.04.2017

Під стінами Тернопільської  міської ради вчора було неспокійно. Запланована 15-та сесія не відбулася, а двоє депутатів звернулися до лікувального закладу з тілесними ушкодженнями.

Як повідомив керівник Головного управління Національної поліції  Тернопільщини Олександр Богомол, конфлікт, що  стався між окремими політичними силами,  переріс у незначне протистояння внаслідок чого було закрито засідання сесії міської ради, адже окремих депутатів не було допущено до сесійної зали.

-До охорони громадського порядку та документування подій, що відбувалися сьогодні під стінами Тернопільської міської ради залучалися вісімдесят поліцейських, - розповів Олександр Богомол. - Внаслідок протистояння двоє депутатів отримали тілесні ушкодження і їх каретою швидкої допомоги було доправлено до медичних закладів для надання допомоги.

В одного з потерпілих медики діагностували хімічний опік очей. За попередніми даними, депутату хтось бризнув перцевим балончиком в обличчя.  Інший потерпілий звернувся до медиків із закритою травмою лівої повіки. Зі слів Олександра Богомола, до поліції також надійшла групова заява від депутатів про вчинення кримінального правопорушення. За даним зверненням слідчим підрозділом Тернопільського ВП розпочато кримінальне провадження за статтею  351 ККУ - перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. В рамках цього провадження працівники поліцію з’ясовуватимуть й обставини нанесення тілесних ушкоджень депутатам.

-Закликаю представників політичних сил та громадських організацій дотримуватися правопорядку, не провокувати та не допускати силових зіткнень та протистоянь. Це наше місто і ми всі повинні дбати про безпеку та порядок у ньому, - закликав керівник обласної поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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