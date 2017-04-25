На Донеччині жінка за кермом врізалась у зупинку, є поранені. ВІДЕО

У Костянтинівці водій автомобіля не впоралась з керуванням та скоїла наїзд на зупинку громадського транспорту. Водій та чотири пасажири авто, два з яких – діти - госпіталізовані до медичного закладу.

Близько 16 години 38-річна водій автомобілю «Хюндай Гетц» не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на цегляний навіс зупинки громадського транспорту. Водій авто та чотири пасажири жінки 34 та 59 років та дві дитини – 9-річна дівчина та 12-річний хлопчик отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області