На Донеччині жінка за кермом врізалась у зупинку, є поранені. ВІДЕО

На Донеччині жінка за кермом врізалась у зупинку, є поранені. ВІДЕО

10:00 25.04.2017

У Костянтинівці водій автомобіля не впоралась з керуванням та скоїла наїзд на зупинку громадського транспорту. Водій та чотири пасажири авто, два з яких – діти - госпіталізовані до медичного закладу.

Близько 16 години 38-річна водій автомобілю «Хюндай Гетц» не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на цегляний навіс зупинки громадського транспорту. Водій авто та чотири пасажири жінки 34 та 59 років та дві дитини – 9-річна дівчина та 12-річний хлопчик отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Донеччині жінка за кермом врізалась у зупинку, є поранені. ВІДЕО
На Донеччині жінка за кермом врізалась у зупинку, є поранені. ВІДЕО
25.04.2017 | 10:00
Тернопільська поліція прокоментувала масові сутички під міською радою. ВІДЕО
Тернопільська поліція прокоментувала масові сутички під міською радою. ВІДЕО
25.04.2017 | 08:00
У Києві затримали злодія в законі, який керував автокрадіями. ВІДЕО
У Києві затримали злодія в законі, який керував автокрадіями. ВІДЕО
25.04.2017 | 06:34
В Києві два пішоходи потрапили під машину. ВІДЕО
В Києві два пішоходи потрапили під машину. ВІДЕО
25.04.2017 | 06:00
«Справа Мартиненка». Нові подробиці. ВІДЕО
«Справа Мартиненка». Нові подробиці. ВІДЕО
24.04.2017 | 23:15
Поліцейський зі Львова торгував кримінальними провадженнями. ВІДЕО
Поліцейський зі Львова торгував кримінальними провадженнями. ВІДЕО
24.04.2017 | 22:45
На Черкащині сімейна сварка закінчилась стріляниною. ВІДЕО
На Черкащині сімейна сварка закінчилась стріляниною. ВІДЕО
24.04.2017 | 22:15
Одних журналістів обстріляли, в інших – пожбурили цеглину. ВІДЕО
Одних журналістів обстріляли, в інших – пожбурили цеглину. ВІДЕО
24.04.2017 | 21:45
У Києві в ДТП постраждала жінка. ВІДЕО
У Києві в ДТП постраждала жінка. ВІДЕО
24.04.2017 | 21:15
У Житомирі затримали серійних крадіїв-домушників. ВІДЕО
У Житомирі затримали серійних крадіїв-домушників. ВІДЕО
24.04.2017 | 20:45
Місія ОБСЄ не покине Донбас. ВІДЕО
Місія ОБСЄ не покине Донбас. ВІДЕО
24.04.2017 | 20:15
З центрального вокзалу у Києві евакуювали людей. ВІДЕО
З центрального вокзалу у Києві евакуювали людей. ВІДЕО
24.04.2017 | 19:45
Одеська поліція повідомила подробиці вбивства жінки та підпалу її будинку. ВІДЕО
Одеська поліція повідомила подробиці вбивства жінки та підпалу її будинку. ВІДЕО
24.04.2017 | 14:40
Диверсійну групу бойовиків "ДНР" викрила поліція Донеччини. ВІДЕО
Диверсійну групу бойовиків "ДНР" викрила поліція Донеччини. ВІДЕО
24.04.2017 | 06:00
До інтернатів планують не брати дітей до трьох років. ВІДЕО
До інтернатів планують не брати дітей до трьох років. ВІДЕО
23.04.2017 | 21:30
Правозахисники: В Україні гостро стоїть проблема жорсткості в дитячому середовищі. ВІДЕО
23.04.2017 | 20:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.