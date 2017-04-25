У Харкові поліцейські виявили автомобіль з автоматичною зброєю. ВІДЕО

Близько 17:00 на вулиці Петра Болбочана працівники Управління карного розшуку, Новобаварського відділу поліції та патрульні зупинили автомобіль «Лексус».

У салоні знаходились троє чоловіків, 28, 31 та 40 років. Під час огляду автомобіля були виявлені автомат Калашникова, помпова рушниця, пістолет. Зброя вилучена та направлена на експертизу.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Мета перевезення зброї встановлюється, проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області