Тернопільська поліція розшукує злодія, який викрав всі гроші з банкомату. ВІДЕО

Тернопільська поліція розшукує злодія, який викрав всі гроші з банкомату. ВІДЕО

22:30 25.04.2017

До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від служби інформаційної безпеки ПАТ «Райффайзен банк Аваль» про те, що 19 квітня  в період часу з 18:00 по 19:00 невідома особа здійснила втручання в електрону систему банкомату, який встановлений у приміщенні торгового центру «Новус», що в обласному центрі по вулиці Перля.

Під час огляду місця злочину правоохоронці з’ясували, зловмисник шляхом відкриття кришки сервісної частини банкомату та пошкодженням шлейфу клавіатури із підключенням мобільного пристрою зумів викрасти грошові кошти в сумі 452 200 грн.

Дії лиходія зафіксували камери відеоспостереження. Уважно придивіться до цієї людини. Якщо ви впізнали її, чи у вас є інформація, яка допоможе розкрити даний злочин, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-11-71, 067 471 66 23 або 102.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією статті 185 (ч.4) Кримінального кодексу. 

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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