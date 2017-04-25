Фахівці про припинення електропостачання на окуповані території Луганщини. ВІДЕО

Торгівля, водопостачання чи енергозабезпечення. Питання щодо цих пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей поставало гостро ще з 2014 року. Та все ж влада вирішила підтримувати жителів цих територій і не рвати подібні зв’язки. Кабмін навіть прийняв постанову, яка зобов’язувала регіональну компанію «Луганське енергетичне об’єднання» постачати електроенергію до Луганщини. Та відтепер цього не буде.

Телеканал ЧП.INFO