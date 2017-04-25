Фахівці про припинення електропостачання на окуповані території Луганщини. ВІДЕО
Фахівці про припинення електропостачання на окуповані території Луганщини. ВІДЕО
Торгівля, водопостачання чи енергозабезпечення. Питання щодо цих пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей поставало гостро ще з 2014 року. Та все ж влада вирішила підтримувати жителів цих територій і не рвати подібні зв’язки. Кабмін навіть прийняв постанову, яка зобов’язувала регіональну компанію «Луганське енергетичне об’єднання» постачати електроенергію до Луганщини. Та відтепер цього не буде.
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