Журналістів телеканалу ZIK звинувачують у диверсії. ВІДЕО

Журналістів телеканалу ZIK звинувачують у диверсії. У Службі безпеки України проти них навіть відкрили кримінальне провадження. Кажуть справу відкрили через те, що працівники телеканалу намагались відзняти режимний об’єкт – військову частину що на Рівненщині. Зйомки ті вели з квадрокоптеру. Це помітив місцевий мешканець та повідомив військових. Охорона частини й затримала журналістів. Втім, ті кажуть – знімали не об’єкт під охороною, а туристичні місця. Тунель кохання, а ще лісовий масив.

Телеканал ЧП.INFO