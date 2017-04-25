Журналістів телеканалу ZIK звинувачують у диверсії. ВІДЕО
Журналістів телеканалу ZIK звинувачують у диверсії. ВІДЕО
Журналістів телеканалу ZIK звинувачують у диверсії. У Службі безпеки України проти них навіть відкрили кримінальне провадження. Кажуть справу відкрили через те, що працівники телеканалу намагались відзняти режимний об’єкт – військову частину що на Рівненщині. Зйомки ті вели з квадрокоптеру. Це помітив місцевий мешканець та повідомив військових. Охорона частини й затримала журналістів. Втім, ті кажуть – знімали не об’єкт під охороною, а туристичні місця. Тунель кохання, а ще лісовий масив.
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