В Києві затримали «злочинця в законі». ВІДЕО

Черговий злодій в законі попався в руки київських поліцейських. Правоохоронці затримали уродженця Грузії із російським паспортом Джошуа Гела, відомого у кримінальному світі, як Гела Тбіліський. В поліції кажуть, це вже четвертий коронований злодій, якого вони викрили у цьому році. Додають, чоловік створив в Україні кілька злочинних груп, які займалось крадіжками автомобілів у Миколаєві, Херсоні та у Києві. Наразі вирішується питання щодо видворення Гели Тбіліського до Російської Федерації з забороною в’їзду до України на три роки.

Телеканал ЧП.INFO