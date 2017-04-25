Українці через бідність не можуть дозволити собі послуги юриста. ВІДЕО

Українці через бідність не можуть дозволити собі послуги юриста. ВІДЕО

21:15 25.04.2017

Безоплатна правова допомога залишається актуальною для людей з низьким доходом. А це, порахували в Міністерстві юстиції, як мінімум півмільйона українців. Серед них пенсіонери, переселенці, учасники АТО…

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