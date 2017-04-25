Українці негативно оцінюють ситуацію з дотриманням прав людини в Україні. ВІДЕО
Українці негативно оцінюють ситуацію з дотриманням прав людини в Україні. ВІДЕО
Уповноважена Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська аналізувала дані соціологічного дослідження. Опитування, як оцінюють українці ситуацію з дотриманням їх прав. І деякі результати омбудсмана приголомшили.
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