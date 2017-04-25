У Мінюсті обрали головного люстратора країни. ВІДЕО
У Мінюсті обрали головного люстратора країни. ВІДЕО
У Міністерстві юстиції нарешті визначились – хто гідний посади директора департаменту з питань люстрації. Майже рік департамент не мав керівника. 25 квітня у Мінюсті затвердили головного люстратора країни. Ним стала Анастасія Задорожна, набравши 19,5 бала. Впродовж останнього місяця вона була виконуючим обов’язки голови департаменту.
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