У Мінюсті обрали головного люстратора країни. ВІДЕО

У Міністерстві юстиції нарешті визначились – хто гідний посади директора департаменту з питань люстрації. Майже рік департамент не мав керівника. 25 квітня у Мінюсті затвердили головного люстратора країни. Ним стала Анастасія Задорожна, набравши 19,5 бала. Впродовж останнього місяця вона була виконуючим обов’язки голови департаменту.

Телеканал ЧП.INFO