У Мінюсті обрали головного люстратора країни. ВІДЕО

У Мінюсті обрали головного люстратора країни. ВІДЕО

22:15 25.04.2017

У Міністерстві юстиції нарешті визначились – хто гідний посади директора департаменту з питань люстрації. Майже рік департамент не мав керівника. 25 квітня у Мінюсті затвердили головного люстратора країни. Ним стала Анастасія Задорожна, набравши 19,5 бала. Впродовж останнього місяця вона була виконуючим обов’язки голови департаменту. 

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