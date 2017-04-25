На Полтавщині 10-річнийх хлопчик врятував від загибелі трьох дітей. ВІДЕО
На Полтавщині 10-річнийх хлопчик врятував від загибелі трьох дітей. ВІДЕО
Що стало причиною пожежі, та чому хлопчик залишився один на один зі стихією дивіться у випуску «Надія є!».
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