На Полтавщині 10-річнийх хлопчик врятував від загибелі трьох дітей. ВІДЕО

Що стало причиною пожежі, та чому хлопчик залишився один на один зі стихією дивіться у випуску «Надія є!».

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Телеканал ЧП.INFO